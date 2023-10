S’il a remporté un énorme combat contre Daniil Medvedev en finale de l’ATP 500 de Vienne et ainsi décroché le 10e titre de sa carrière, Jannik Sinner a forcé­ment laisser des plumes sur le terrain. Et il a peu de temps pour se reposer avant un tournoi d’une plus grande impor­tance encore, le Masters 1000 de Paris‐Bercy, où il affron­tera mercredi le vain­queur du match entre J.J. Wolf et Mackenzie McDonald.

« Je pense pouvoir dire que c’est l’un des trois ou cinq meilleurs matches de ma vie. Les finales sont toujours parti­cu­lières et notam­ment contre Daniil qui m’avait battu plusieurs fois (…) Maintenant, il n’y a pas beau­coup de temps entre ce tournoi et Paris. Je prends l’avion ce lundi pour Paris, ce sera un jour de repos ; puis mardi je m’en­traî­nerai et je devrai décider quoi faire si je joue le double à Bercy. J’espère être prêt pour Paris, mais en tout cas je pense que nous avons mérité un dessert », a déclaré l’Italien dans des propos rapportés par Ubitennis.