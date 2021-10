Jannik Sinner a fait d’une pierre deux coups vendredi. En quarts de finale, l’Italien a battu un concur­rent direct dans la course aux finales ATP, Casper Ruud. Et il a aussi, grâce à cette victoire, intégré le top 10 pour la première fois de sa jeune carrière. Mais s’il enchaîne les victoires actuel­le­ment, il sait que rien n’est fait notam­ment dans la course à Turin.

« Bien sûr, je suis content d’in­té­grer le top 10. Je connais­sais toutes les impli­ca­tions de ce match avant d’en­trer sur le terrain. Il y avait beau­coup de pres­sion. Mais le plus impor­tant c’est la perfor­mance qui a été bonne. Je gère tout bien pour le moment. Mais dans un autre sens, tout se joue à Paris, comme toujours. Chaque année, les 1 ou 2 dernières places pour le Masters y sont attri­buées. Rentrer dans le top 10 est quelque chose de beau car j’ai travaillé dur. D’un autre côté, vous essayez d’avancer. Si mon maximum est top 10, c’est 10. J’espère que non. La chose la plus impor­tante est de toujours s’amé­liorer et d’es­sayer de faire de bonnes et solides perfor­mances. Je suis content de ma saison, on verra où je serai à la fin », a estimé Sinner qui affronte Frances Tiafoe ce samedi en demi‐finales à Vienne.