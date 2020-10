En conférence de presse, Lorenzo Sonego était enthousiaste mais aussi réaliste. Quoi qu’il en soit, c’est incontestablement le plus grand exploit de sa carrière : « Les résultats n’arrivent jamais immédiatement, vous devez travailler dur et continuellement. Vous apprenez toujours des défaites. J’ai aussi beaucoup appris de celle face à Bedene cette semaine. C’était le meilleur match de ma vie. Jusqu’au dernier moment, je ne pensais pas pouvoir gagner, je suis resté concentré sur le match, pour jouer chaque point.J’étais confiant et j’avais les armes pour contrer tous les joueurs. Aujourd’hui, il était important de bien servir et de répondre de manière agressive, en mettant les pieds sur le terrain. J’ai préparé ce match comme tous les autres, sans penser à qui était de l’autre côté du filet«