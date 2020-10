Touché au pied, Dominic Thiem a quand même fini sa rencontre même s’il n’était pas à 100 % de ses moyens. Battu mais pas abattu, le joueur autrichien a confirmé qu’il ne savait pas s’il allait pouvoir se rendre à Paris : « Là, je ne peux pas garantir ma présence à Paris, je vais prendre ma décision rapidement, surement ce samedi » a déclaré Dominic. On comprend sa prudence d’autant qu’il ne veut pas mettre en péril sa participation au Masters de Londres où il aura une vraie carte à jouer. Concernant sa blessure, il a tout de suite mis hors de cause son matériel : « Mes chaussures ne sont pas en cause, elles sont performantes, mais la saison a été difficile, ou plutôt éprouvante et en indoor c’est encore plus le cas pour mes pieds »