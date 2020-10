Dominic Thiem est la super guets star du tournoi de Vienne. En conférence de presse il est revenu sur la coupure qu’il s’est imposé après Roland-Garros. Il fallait recharger les batteries après une période éprouvante physiquement et aussi mentalement : « Je me suis bien régénéré pendant quelques jours à la maison et surtout je n’ai rien fait du tout, c’était important. Il a donc fallu logiquement un certain temps pour revenir à mon niveau physique. Je dirais que je suis complètement de retour dans ma tête et mon corps. Il a juste fallu un peu de temps de réflexion après Paris pour pouvoir réfléchir à tout. Je suis vraiment reconnaissant que nous puissions jouer ici. Le temps est passé si vite. Je me souviens encore lorsque je suis venu pour la première fois et que j’avais pu avoir une invitation. Les années précédentes, c’était top de pouvoir dormir dans mon lit après les matchs mais je ne vais pas me plaindre, les organisateurs ont fait un boulot remarquable. Tout a été parfaitement organisé à l’hôtel où nous sommes logés »