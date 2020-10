Jouer chez soi est toujours un moment de plaisir unique. C’est d’autant plus vrai cette année pour Dominic Thiem qu’il fait partie du cercle fermé des champions ayant remporté au moins un tournoi du Grand Chelem. Il a donc envie de fêter cela avec les siens et surtout de réaliser une belle semaine dans la capitale autrichienne. « Vienne est un très grand objectif chaque année, donc je me concentre uniquement sur cela. Je vais entrer dans la bulle ce vendredi, avoir trois ou quatre bonnes journées d’entraînement sur le terrain et tout faire pour être en pleine forme mardi. Cela sera nécessaire d’être au top niveau cette année car le tournoi est très relevé notamment avec la présence de Novak Djokovic »