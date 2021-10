Frances est unique, mais son compor­te­ment n’a pas vrai­ment plus à Jannik Sinner que certains accu­se­ront logi­que­ment d’être un peu mauvais joueur sur ce coup là.

En confé­rence de presse, l’Américain a souhaité tran­quille­ment commenter les expli­ca­tions livrées par son adver­saire du jour : « Si la foule est là dans les tribunes, c’est pour une raison, alors je sais aussi que je peux inter­agir avec elle. Jannik a eu sa chance, il pouvait gagner le match. Une fois sa chance passée, j’ai commencé à jouer à un bon niveau de tennis, et je me suis aussi beau­coup amusé sur le court. Je ne me sens pas coupable de ce qui s’est passé », diffi­cile d’être plus clair et synthétique.