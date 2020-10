Que Stefanos Tsitsipas et Jan-Lennard Struff ont eu du mal à se breaker. L’allemand n’y est jamais parvenu tant le Grec a bien servi. Qualifié pour les huitièmes de finale, il s’est montré très satisfait à l’issue de la rencontre de ce mercredi.

« Aujourd’hui Jan a très bien joué, nous avons tous les deux servi à un très haut niveau. C’était une démonstration de services et j’ai pu surmonter tous les obstacles qui se sont posés durant mes jeux de service, car il y avait peu d’échanges de fond de court. Je suis heureux de me montrer détendu et dans un bon état d’esprit : être comme ça m’a beaucoup aidé à gagner », s’est réjoui le numéro 5 mondial en conférence de presse.