Vainqueur du 55e match de sa saison ce mardi face à Grigor Dimitrov après un match de très haut niveau, Stefanos Tsitsipas a expliqué pour­quoi il était présent cette semaine à Vienne alors qu’il est déjà qualifié pour le Masters de Turin depuis des semaines et que le Masters 1000 de Paris débu­tera la semaine prochaine. Le Grec n’a qu’un seul objectif : progresser.

« Grigor est un concur­rent très coriace et le niveau de tennis que j’ai joué aujourd’hui était très élevé. Je suis très satis­fait d’avoir réussi à gagner ce match ; j’avais un plan quand je suis entré sur le court et je l’ai appliqué jusqu’au bout, avec patience et téna­cité. Je pense que j’ai très bien attaqué la balle et que j’ai eu une bonne atti­tude tout au long du match, ce qui a été décisif. Il est essen­tiel pour moi de déve­lopper ma voca­tion offen­sive dans le jeu, mais il faut aussi savoir choisir le bon coup à tout moment et gérer mes nerfs dans les situa­tions limites. Gérer ce genre de choses dans des matchs serrés comme celui‐ci est ce qui me permet d’amé­liorer ma menta­lité et mon pouvoir psycho­lo­gique sur le court. »