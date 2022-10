Battu en finale à Nur‐Sultan par Novak Djokovic puis à Stockholm par Holger Rune, Stefanos Tsitsipas va tenter à Vienne de remporter son 10e titre en carrière, son 3e de l’année. Avant d’af­fronter Dennis Novak (155e) au 1er tour, le Grec a fait part de ses ambi­tions extrê­me­ment élevées alors qu’il peine à passer le cap supé­rieur même s’il fait très souvent preuve de régularité.

« Il n’est jamais facile d’en­chaîner des semaines consé­cu­tives de compé­ti­tion. Heureusement, j’ai pu béné­fi­cier d’un jour de repos et j’ai pu tirer les ensei­gne­ments de la finale de Stockholm, ce qui me permet d’aborder cette nouvelle épreuve avec un esprit neuf. J’ai beau­coup d’am­bi­tion pour les prochaines semaines. Je crois au processus que je suis en train de suivre, je veux être le meilleur, mais je suis conscient que cela prend du temps et que je dois y aller pas à pas. Je pense que je me suis amélioré menta­le­ment cette année et que je suis plus régu­lier. Le fait de parti­ciper aux finales ATP pour la quatrième saison consé­cu­tive est une preuve de ma régu­la­rité, mais je veux plus », a déclaré le 5e mondial.

A Vienne puis à Bercy (30 octobre au 6 novembre) et à Turin (13 au 20 novembre), Stefanos Tsitsipas sera très attendu !