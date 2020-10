Tête de série numéro 3 de l’ATP 500 de Vienne, Stefanos Tsitsipas s’est présenté en conférence de presse avec l’objectif de prendre tournoi par tournoi, match par match, sans penser aux ATP Finals sur lesquels il est tenant du titre : « Je voudrais gagner un titre, et jouer du bon tennis. Je suis heureux quand je me vois jouer du bon tennis. Pour le moment, je ne pense pas aux finales ATP. Je me concentre uniquement sur cette semaine à Vienne puis la semaine prochaine à Bercy. J’ai l’impression que ce sont des tournois sur lesquels je peux mieux faire à ce moment de l’année et j’espère qu’on verra la meilleure version de Stefanos sur le terrain, donc je suis content d’être là », a simplement déclaré le joueur grec.