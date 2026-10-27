Ce mardi avait lieu l’en­trée en lice tant attendue de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Vienne où il a reçu une invitation.

Pas gâte pour son entrée en lice face à Karen Khachanov, l’Espagnol a dû s’employer, et de quelle manière. Alors que son adver­saire servait pour le gain du deuxième set, à 5–6, Carlitos a sorti le grand jeu avec quelques coups de génie dont il a le secret.

Finalement vain­queur en deux manches et 2h de jeu (6−4, 7–6(6)), le septuple vain­queur en Grand Chelem a une nouvelle fois régalé les spec­ta­teurs et les simples obser­va­teurs, comme notre confrère José Moron, impres­sionné par la fin de match de son compatriote.

Un consejo :



Si no habéis visto el partido, poneos desde el 5–6 abajo de Carlos en el segundo, restando para mante­nerse en el set.



Lo que ha jugado Alcaraz desde ahí es una BARRABASADA.



Cuando sube el nivel, Carlos es inigua­lable. https://t.co/jZLyXwuH0X — José Morón (@jmgmoron) October 27, 2026

« Un conseil : Si vous n’avez pas vu le match, regardez à partir du moment où Carlos était mené 5–6 dans le deuxième set, en train de servir pour rester dans le set. Ce qu’Alcaraz a fait à partir de là, c’était une dinguerie absolue. Quand il monte en puis­sance, Carlos est imbattable. »