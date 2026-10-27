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« Un conseil : Si vous n’avez pas vu le match entre Alcaraz et Khachanov, regardez à partir de la fin du 2e set. Ce que Carlos a fait est une dinguerie absolue », s’en­flamme José Moron

Par
Thomas S
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Ce mardi avait lieu l’en­trée en lice tant attendue de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Vienne où il a reçu une invitation.

Pas gâte pour son entrée en lice face à Karen Khachanov, l’Espagnol a dû s’employer, et de quelle manière. Alors que son adver­saire servait pour le gain du deuxième set, à 5–6, Carlitos a sorti le grand jeu avec quelques coups de génie dont il a le secret.

Finalement vain­queur en deux manches et 2h de jeu (6−4, 7–6(6)), le septuple vain­queur en Grand Chelem a une nouvelle fois régalé les spec­ta­teurs et les simples obser­va­teurs, comme notre confrère José Moron, impres­sionné par la fin de match de son compatriote. 

« Un conseil : Si vous n’avez pas vu le match, regardez à partir du moment où Carlos était mené 5–6 dans le deuxième set, en train de servir pour rester dans le set. Ce qu’Alcaraz a fait à partir de là, c’était une dinguerie absolue. Quand il monte en puis­sance, Carlos est imbattable. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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