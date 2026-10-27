Ce mardi avait lieu l’entrée en lice tant attendue de Carlos Alcaraz sur l’ATP 500 de Vienne où il a reçu une invitation.
Pas gâte pour son entrée en lice face à Karen Khachanov, l’Espagnol a dû s’employer, et de quelle manière. Alors que son adversaire servait pour le gain du deuxième set, à 5–6, Carlitos a sorti le grand jeu avec quelques coups de génie dont il a le secret.
Finalement vainqueur en deux manches et 2h de jeu (6−4, 7–6(6)), le septuple vainqueur en Grand Chelem a une nouvelle fois régalé les spectateurs et les simples observateurs, comme notre confrère José Moron, impressionné par la fin de match de son compatriote.
« Un conseil : Si vous n’avez pas vu le match, regardez à partir du moment où Carlos était mené 5–6 dans le deuxième set, en train de servir pour rester dans le set. Ce qu’Alcaraz a fait à partir de là, c’était une dinguerie absolue. Quand il monte en puissance, Carlos est imbattable. »
Publié le mardi 27 octobre 2026 à 18:45