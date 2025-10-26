Malgré une très belle prestation en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev a reconnu sans détour la supériorité de Jannik Sinner.
« Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Je tiens à féliciter Jannik, qui a atteint un niveau exceptionnel ces deux dernières années. Quelle année incroyable ! Quatre finales de Grand Chelem et deux titres du Grand Chelem. Cette semaine, tu étais tout simplement le meilleur joueur ici à Vienne. À ton équipe, bravo, bien sûr. Ces deux dernières années ont été incroyables. Tu continues à t’améliorer. Je sais que Jannik y est pour beaucoup, mais vous y avez aussi largement contribué. Les progrès que vous avez accomplis sont impressionnants. Bravo et bonne chance. »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 17:32