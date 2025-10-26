Malgré une très belle pres­ta­tion en finale de l’ATP 500 de Vienne, Alexander Zverev a reconnu sans détour la supé­rio­rité de Jannik Sinner.

« Bonsoir, bonjour. Je ne sais pas trop quelle heure il est. Je tiens à féli­citer Jannik, qui a atteint un niveau excep­tionnel ces deux dernières années. Quelle année incroyable ! Quatre finales de Grand Chelem et deux titres du Grand Chelem. Cette semaine, tu étais tout simple­ment le meilleur joueur ici à Vienne. À ton équipe, bravo, bien sûr. Ces deux dernières années ont été incroyables. Tu conti­nues à t’amé­liorer. Je sais que Jannik y est pour beau­coup, mais vous y avez aussi large­ment contribué. Les progrès que vous avez accom­plis sont impres­sion­nants. Bravo et bonne chance. »