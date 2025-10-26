Alors qu’il va affronter Sinner en finale après une semaine convaincante, Alexandre Zverev a fait une petite comparaison entre les qualités de l’Italien et celle de son principal rival, Carlos Alcaraz.
Cette analyse est précieuse car Sascha a affronté 7 fois l’Italien, et 12 fois l’Espagnol.
Ile mène face à l’Italien (4−3) et il est à égalité avec Carlos (6−6).
« C’est simple : il joue à la même vitesse qu’avant, mais il ne commet pas d’erreurs. En toute situation, il récupère toujours bien le ballon. Côté jeu de jambes, il est parmi les meilleurs du monde, peut‐être même le meilleur. Il a une maîtrise incroyable du corps et arrive toujours avec équilibre. Carlos est le plus rapide, mais en termes de positionnement et de jeu de jambes, je pense que Jannik est le meilleur »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 08:45