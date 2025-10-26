AccueilATPATP - VienneZverev : "Alcaraz est le plus rapide, mais en termes de positionnement...
ATP - Vienne

Zverev : « Alcaraz est le plus rapide, mais en termes de posi­tion­ne­ment et de jeu de jambes, je pense que Sinner est le meilleur »

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors qu’il va affronter Sinner en finale après une semaine convain­cante, Alexandre Zverev a fait une petite compa­raison entre les qualités de l’Italien et celle de son prin­cipal rival, Carlos Alcaraz. 

Cette analyse est précieuse car Sascha a affronté 7 fois l’Italien, et 12 fois l’Espagnol. 

Ile mène face à l’Italien (4−3) et il est à égalité avec Carlos (6−6).

« C’est simple : il joue à la même vitesse qu’a­vant, mais il ne commet pas d’er­reurs. En toute situa­tion, il récu­père toujours bien le ballon. Côté jeu de jambes, il est parmi les meilleurs du monde, peut‐être même le meilleur. Il a une maîtrise incroyable du corps et arrive toujours avec équi­libre. Carlos est le plus rapide, mais en termes de posi­tion­ne­ment et de jeu de jambes, je pense que Jannik est le meilleur »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 08:45

