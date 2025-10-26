AccueilATPATP - VienneZverev, avant de retrouver Sinner en finale : "Je pense que c'est...
ATP - Vienne

Zverev, avant de retrouver Sinner en finale : « Je pense que c’est surtout de ma faute »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

855

À Vienne ce dimanche, Alexander Zverev et Jannik Sinner vont se retrouver pour la première fois depuis la finale de l’Open d’Australie, remportée en trois sets par l’Italien. Le numéro 3 mondial pense que s’il avait été plus perfor­mant, il aurait affronté Sinner plus souvent cette saison. 

« Je pense que c’est surtout de ma faute (s’ils ne se sont pas affrontés depuis, ndlr). Il a atteint prati­que­ment toutes les finales possibles. Pas moi. Ce sera un grand défi. Je m’en réjouis. Je vais affronter l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Je vais voir où j’en suis vrai­ment », a déclaré l’Allemand lors de l’in­ter­view sur le court. 

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 12:04

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Grosse inquié­tude dans le clan Humbert après son abandon en demi‐finales : « Ugo s’est fait mal au même endroit que cet été. Je ne suis pas sûr qu’il pourra jouer la semaine prochaine à Paris »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.