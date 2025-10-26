À Vienne ce dimanche, Alexander Zverev et Jannik Sinner vont se retrouver pour la première fois depuis la finale de l’Open d’Australie, remportée en trois sets par l’Italien. Le numéro 3 mondial pense que s’il avait été plus perfor­mant, il aurait affronté Sinner plus souvent cette saison.

Zverev on facing Jannik Sinner in Vienna final



“First time since Australia facing Jannik. How big is this gonna be?”



"First time since Australia facing Jannik. How big is this gonna be?"

Zverev : "I feel like that's mostly my fault. He's been pretty much in every single final possible. I haven't. It's gonna be a great chal­lenge. I'm looking…

« Je pense que c’est surtout de ma faute (s’ils ne se sont pas affrontés depuis, ndlr). Il a atteint prati­que­ment toutes les finales possibles. Pas moi. Ce sera un grand défi. Je m’en réjouis. Je vais affronter l’un des deux meilleurs joueurs du monde. Je vais voir où j’en suis vrai­ment », a déclaré l’Allemand lors de l’in­ter­view sur le court.