Trop perfectible au service, Alexander Zverev a rompu contre Alex De Minaur en demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne (6−3, 1–6, 7–6), en concédant 14 balles de break.
De passage au micro de Sky Sports après la rencontre, le nouveau numéro un mondial a livré ses sensations du jour. Si le double champion en Grand Chelem a reconnu la supériorité de son adversaire, il a également pointé du doigt la lenteur des balles et du court. Un sujet devenu une habitude pour le natif de Hambourg. Lors de l’Open du Canada, « Sascha » avait invectivé la qualité des balles, après sa sortie dès son entrée en lice contre Tallon Griekspoor.
« Je trouve que le match s’est bien passé. Je trouve que c’est difficile pour moi de jouer ici. Cette année, comme ces dernières années, c’était magnifique. Mais cette année, c’est difficile. Les balles sont incroyablement lentes. Le court est incroyablement lent et surtout très, très profond, au niveau de la descente de raquette. Je trouve que le revêtement était très, très similaire à celui de la Lever Cup, ce qui, je crois, convient très, très bien à Alex De Minaur. Je trouve que j’ai plutôt bien joué. Je pense que je n’ai pas commis d’erreurs majeures ni fait de faux pas. Il a mieux joué que moi aujourd’hui. Je dois l’accepter ».
Publié le dimanche 1 novembre 2026 à 09:26