Trop perfec­tible au service, Alexander Zverev a rompu contre Alex De Minaur en demi‐finale de l’ATP 500 de Vienne (6−3, 1–6, 7–6), en concé­dant 14 balles de break.

De passage au micro de Sky Sports après la rencontre, le nouveau numéro un mondial a livré ses sensa­tions du jour. Si le double cham­pion en Grand Chelem a reconnu la supé­rio­rité de son adver­saire, il a égale­ment pointé du doigt la lenteur des balles et du court. Un sujet devenu une habi­tude pour le natif de Hambourg. Lors de l’Open du Canada, « Sascha » avait invec­tivé la qualité des balles, après sa sortie dès son entrée en lice contre Tallon Griekspoor.

« Je trouve que le match s’est bien passé. Je trouve que c’est diffi­cile pour moi de jouer ici. Cette année, comme ces dernières années, c’était magni­fique. Mais cette année, c’est diffi­cile. Les balles sont incroya­ble­ment lentes. Le court est incroya­ble­ment lent et surtout très, très profond, au niveau de la descente de raquette. Je trouve que le revê­te­ment était très, très simi­laire à celui de la Lever Cup, ce qui, je crois, convient très, très bien à Alex De Minaur. Je trouve que j’ai plutôt bien joué. Je pense que je n’ai pas commis d’erreurs majeures ni fait de faux pas. Il a mieux joué que moi aujourd’hui. Je dois l’accepter ».