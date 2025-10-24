AccueilATPATP - VienneZverev sur le Masters 1000 en Arabie Saoudite : "S'ils ne font...
Zverev sur le Masters 1000 en Arabie Saoudite : « S’ils ne font rien avec cet argent et ajoutent seule­ment un tournoi, ce serait une bonne histoire, mais cela n’au­rait pas beau­coup de sens pour le Top 10 »

Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier

Alors qu’un dixième Masters 1000 verra offi­ciel­le­ment le jour en Arabie saou­dite à partir de 2028, Alexander Zverev a adressé un message clair à l’ATP après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale à Vienne. 

« S’ils nous promettent qu’avec l’argent du dixième Masters, ils rachè­te­ront des tournois/semaines et raccour­ci­ront ainsi la saison, ce serait génial pour nous, les joueurs. Si la saison était raccourcie de 3 ou 4 semaines et que nous n’avions pas à jouer jusqu’à fin novembre ou début décembre, mais « seule­ment » jusqu’à mi‐novembre, ce serait une excel­lente idée. S’ils ne font rien avec cet argent et ajoutent seule­ment un tournoi, ce serait une bonne histoire, mais cela n’au­rait pas beau­coup de sens pour le Top 10/Top 20. J’espère que nous sommes sur la bonne voie », a prévenu le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 11:09

