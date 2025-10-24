Alors qu’un dixième Masters 1000 verra officiellement le jour en Arabie saoudite à partir de 2028, Alexander Zverev a adressé un message clair à l’ATP après sa qualification en quarts de finale à Vienne.
« S’ils nous promettent qu’avec l’argent du dixième Masters, ils rachèteront des tournois/semaines et raccourciront ainsi la saison, ce serait génial pour nous, les joueurs. Si la saison était raccourcie de 3 ou 4 semaines et que nous n’avions pas à jouer jusqu’à fin novembre ou début décembre, mais « seulement » jusqu’à mi‐novembre, ce serait une excellente idée. S’ils ne font rien avec cet argent et ajoutent seulement un tournoi, ce serait une bonne histoire, mais cela n’aurait pas beaucoup de sens pour le Top 10/Top 20. J’espère que nous sommes sur la bonne voie », a prévenu le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 11:09