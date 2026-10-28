Alexander Zverev n’est pas passé loin de prendre la porte dès le premier tour sur l’ATP 500 de Vienne.

Opposé ce mardi soir au jeune espa­gnol de 20 ans, Martin Landaluce, le futur numéro 1 mondial a sauvé quatre balles de match avant de s’im­poser 13 points à 11 au jeu décisif du troi­sième set (7−5, 3–6, 7–6, en 3h05 de jeu).

Interrogé en confé­rence de presse d’après match, l’Allemand a reconnu avoir été surpris par le niveau de jeu de son adversaire.

« Je ne m’attendais pas à souf­frir autant, car je m’étais plutôt bien entraîné ces derniers jours. Je n’avais jamais joué contre Martín et je ne savais pas exac­te­ment à quoi m’attendre, mais je pensais que, d’une manière ou d’une autre, j’arriverais à m’en sortir sans trop de problèmes. Cependant, aujourd’hui, il n’a pas du tout pas joué comme un 60e mondial. Il a fait preuve d’un niveau incroyable et je suis très heureux d’avoir remporté la victoire. Aujourd’hui, j’ai eu quelques diffi­cultés avec les balles, car elles étaient incroya­ble­ment lentes. Je crois que je n’avais jamais réalisé aussi peu d’aces dans un match en trois sets. J’ai eu du mal à m’y adapter, mais il faut rendre hommage à Landaluce, qui a joué à un très haut niveau. »