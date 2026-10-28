Alexander Zverev n’est pas passé loin de prendre la porte dès le premier tour sur l’ATP 500 de Vienne.
Opposé ce mardi soir au jeune espagnol de 20 ans, Martin Landaluce, le futur numéro 1 mondial a sauvé quatre balles de match avant de s’imposer 13 points à 11 au jeu décisif du troisième set (7−5, 3–6, 7–6, en 3h05 de jeu).
Interrogé en conférence de presse d’après match, l’Allemand a reconnu avoir été surpris par le niveau de jeu de son adversaire.
« Je ne m’attendais pas à souffrir autant, car je m’étais plutôt bien entraîné ces derniers jours. Je n’avais jamais joué contre Martín et je ne savais pas exactement à quoi m’attendre, mais je pensais que, d’une manière ou d’une autre, j’arriverais à m’en sortir sans trop de problèmes. Cependant, aujourd’hui, il n’a pas du tout pas joué comme un 60e mondial. Il a fait preuve d’un niveau incroyable et je suis très heureux d’avoir remporté la victoire. Aujourd’hui, j’ai eu quelques difficultés avec les balles, car elles étaient incroyablement lentes. Je crois que je n’avais jamais réalisé aussi peu d’aces dans un match en trois sets. J’ai eu du mal à m’y adapter, mais il faut rendre hommage à Landaluce, qui a joué à un très haut niveau. »
Publié le mercredi 28 octobre 2026 à 11:39