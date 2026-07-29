La famille Hewitt continue d’écrire son histoire sur le circuit ATP.

Lleyton Hewitt, ancien joueur austra­lien, célèbre pour avoir remporté deux titres du Grand Chelem, 30 titres ATP et occupé la place de numéro un mondial, a vécu un moment parti­cu­liè­re­ment émou­vant hier soir.

Like father, like son 😎🇦🇺 pic.twitter.com/V0iNNBvWOa — The First Serve (@TheFirstServeAU) July 29, 2026

En effet, il a assisté à la première victoire de son fils, Cruz Hewitt, âgé de seule­ment 17 ans, sur le circuit ATP.

Au premier tour de l’ATP 500 de Washington, Cruz s’est imposé face à Marcos Giron en deux sets (6−3, 6–4), après être sorti des quali­fi­ca­tions grâce à deux victoires obte­nues par abandon de ses adversaires.

Avec ce succès, il égale son père en rempor­tant un premier match sur le circuit ATP au même âge.

Une belle statis­tique pour le récent fina­liste de Wimbledon juniors 2026, qui aura à cœur de construire une grande carrière tennis­tique et, pour­quoi pas, de faire aussi bien que son père.

Porter le nom Hewitt n’est pas une mince affaire, mais Cruz semble bien décidé à perpé­tuer l’hé­ri­tage fami­lial sur le circuit ATP.