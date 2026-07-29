La famille Hewitt continue d’écrire son histoire sur le circuit ATP.
Lleyton Hewitt, ancien joueur australien, célèbre pour avoir remporté deux titres du Grand Chelem, 30 titres ATP et occupé la place de numéro un mondial, a vécu un moment particulièrement émouvant hier soir.
En effet, il a assisté à la première victoire de son fils, Cruz Hewitt, âgé de seulement 17 ans, sur le circuit ATP.
Au premier tour de l’ATP 500 de Washington, Cruz s’est imposé face à Marcos Giron en deux sets (6−3, 6–4), après être sorti des qualifications grâce à deux victoires obtenues par abandon de ses adversaires.
Avec ce succès, il égale son père en remportant un premier match sur le circuit ATP au même âge.
Une belle statistique pour le récent finaliste de Wimbledon juniors 2026, qui aura à cœur de construire une grande carrière tennistique et, pourquoi pas, de faire aussi bien que son père.
Porter le nom Hewitt n’est pas une mince affaire, mais Cruz semble bien décidé à perpétuer l’héritage familial sur le circuit ATP.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 08:15