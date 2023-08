Les semaines passent et se ressemblent étran­ge­ment pour Félix Auger‐Aliassime, battu ce mercredi, au deuxième tour de l’ATP 500 de Washington, pour la huitième fois sur les 10 dernières rencontres.

Pourtant opposé au « modeste » japo­nais et 99e mondial, Yosuke Watanuki, joueur large­ment à sa portée, le Canadien s’est incliné après deux jeux déci­sifs : 6–7(10), 6–7(3), après 2h25 de jeu.

Diminué physi­que­ment, à l’épaule puis au genou, pendant une bonne partie de cette saison, le 12e joueur mondial a juste­ment parlé de cette bles­sure lors d’une inter­view avant la rencontre réalisée pour le site de l’ATP. « Vous n’en­ten­drez jamais parler d’un athlète non blessé, surtout au tennis où l’on joue beau­coup. C’est un sport physi­que­ment diffi­cile, donc bien sûr, il y aura des bles­sures à un moment donné de votre carrière. Et avec le recul, je pense que j’ai eu la chance de ne pas avoir de bles­sures graves au cours des trois ou quatre dernières années. Et même celle de cette année n’a pas été si grave, et même si elle me fait souf­frir depuis quelques mois, j’es­saie toujours d’ob­tenir quelque chose de positif. »