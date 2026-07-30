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Alex Michelsen fou de rage envers un spec­ta­teur après sa victoire contre Mannarino : « Je suis plus fort que toi, mon pote. »

Par
Antoine Touchard
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On sait que, parfois, certains spec­ta­teurs vont trop loin avec les joueurs.

Cette nuit, cela a une nouvelle fois semblé être le cas, à en juger par la réac­tion de l’Américain Alex Michelsen après sa poignée de main avec Adrian Mannarino.

En effet, Michelsen s’est imposé face à Adrian sur le score de 6–4, 7–6 lors de l’ATP 500 de Washington, et semble avoir trouvé une cible parmi les spec­ta­teurs présents dans les tribunes :

Alex Michelsen : « Je suis plus fort que toi, mon pote », s’est exclamé l’Américain à plusieurs reprises envers un spectateur.

Même si nous ne connais­sons pas l’historique exact de la situa­tion, il semble­rait que ce spec­ta­teur ait irrité le jeune Américain, actuel­le­ment 41ᵉ joueur mondial.

Cela ne l’a toute­fois pas empêché de s’imposer face au Français. Il retrou­vera au prochain tour son compa­triote Taylor Fritz.

Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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