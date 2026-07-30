On sait que, parfois, certains spec­ta­teurs vont trop loin avec les joueurs.

Cette nuit, cela a une nouvelle fois semblé être le cas, à en juger par la réac­tion de l’Américain Alex Michelsen après sa poignée de main avec Adrian Mannarino.

En effet, Michelsen s’est imposé face à Adrian sur le score de 6–4, 7–6 lors de l’ATP 500 de Washington, et semble avoir trouvé une cible parmi les spec­ta­teurs présents dans les tribunes :

Se pico con un espec­tador😠



Alex Michelsen🇺🇸 derrotó a Adrian Mannarino🇫🇷 en Washington y le dedicó el triunfo a quien lo molestó durante todo el partido



“Soy más fuerte que tú”#MunadalaDCOpen pic.twitter.com/mVgaimNUZM — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 30, 2026

Alex Michelsen : « Je suis plus fort que toi, mon pote », s’est exclamé l’Américain à plusieurs reprises envers un spectateur.

Même si nous ne connais­sons pas l’historique exact de la situa­tion, il semble­rait que ce spec­ta­teur ait irrité le jeune Américain, actuel­le­ment 41ᵉ joueur mondial.

Cela ne l’a toute­fois pas empêché de s’imposer face au Français. Il retrou­vera au prochain tour son compa­triote Taylor Fritz.