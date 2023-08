Tête de série numéro 15 de l’ATP 500 de Washington, Andy Murray, qui béné­fi­ciait d’un bye au premier tour, a parfai­te­ment réussi ses débuts dans la capi­tale améri­cain en venant à bout du local Brandon Nakashima (70e) : 7–6(5), 6–4, après 2h10 de jeu.

De passage au micro lors de l’in­ter­view d’après match sur le cout, le Britannique est revenu sur cette première victoire depuis sa doulou­reuse défaite au deuxième tour de Wimbledon contre Stefanos Tsitsipas.

« Je pense avoir bien négocié mon entrée en lice, j’ai très bien frappé la balle dès le début du match. J’ai eu un peu de diffi­culté au retour. Brandon sert bien, surtout sur deuxième balle. J’ai eu du mal à me créer des oppor­tu­nités en retour. Mais j’étais juste un peu plus solide que lui à la fin du tie‐break où il a fait quelques erreurs, et j’ai remis assez de balles en jeu. Puis j’ai fait le break immé­dia­te­ment au début de la deuxième manche et j’ai assez bien servi à partir de là. C’était serré à la fin. Les terrains et les balles sont extrê­me­ment lents ici, donc vous devez travailler très dur dans tous les jeux, ce n’est pas facile de finir les points. C’est une bonne chose de faite. »