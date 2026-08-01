Accueil ATP ATP - Washington

Après l’af­faire Roland‐Garros, Jodar, encore contrarié par un ramas­seur de balle, lui fait comprendre…

Par
Antoine Touchard
-
462
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

C’était l’une des séquences les plus marquantes de Roland‐Garros 2026 : l’al­ter­ca­tion entre la pépite espa­gnole Rafael Jodar et une jeune ramas­seuse de balles, que le joueur accu­sait de ne pas l’avoir laissé passer.

Engagé cette semaine au tournoi de Washington, où il s’est qualifié pour les demi‐finales, l’Espagnol a bien failli revivre une scène simi­laire lors de son quart de finale face à Lorenzo Musetti.

Cette fois, un ramas­seur de balles a laissé échapper une balle qui est venue toucher Jodar alors que celui‐ci se prépa­rait à retourner le service. Le futur membre du Top 20 mondial a lancé un regard qui en disait long. Mais, échaudé par la polé­mique de Roland‐Garros, il a cette fois visi­ble­ment réussi à contenir sa colère

Il retrou­vera le Chilien, Ajelandro Tabilo, tombeur de Shelton pour une place en finale. 

Publié le samedi 1 août 2026 à 09:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥