C’était l’une des séquences les plus marquantes de Roland‐Garros 2026 : l’altercation entre la pépite espagnole Rafael Jodar et une jeune ramasseuse de balles, que le joueur accusait de ne pas l’avoir laissé passer.
Engagé cette semaine au tournoi de Washington, où il s’est qualifié pour les demi‐finales, l’Espagnol a bien failli revivre une scène similaire lors de son quart de finale face à Lorenzo Musetti.
Cette fois, un ramasseur de balles a laissé échapper une balle qui est venue toucher Jodar alors que celui‐ci se préparait à retourner le service. Le futur membre du Top 20 mondial a lancé un regard qui en disait long. Mais, échaudé par la polémique de Roland‐Garros, il a cette fois visiblement réussi à contenir sa colère
Il retrouvera le Chilien, Ajelandro Tabilo, tombeur de Shelton pour une place en finale.
Publié le samedi 1 août 2026 à 09:10