C’était l’une des séquences les plus marquantes de Roland‐Garros 2026 : l’al­ter­ca­tion entre la pépite espa­gnole Rafael Jodar et une jeune ramas­seuse de balles, que le joueur accu­sait de ne pas l’avoir laissé passer.

Engagé cette semaine au tournoi de Washington, où il s’est qualifié pour les demi‐finales, l’Espagnol a bien failli revivre une scène simi­laire lors de son quart de finale face à Lorenzo Musetti.

Cette fois, un ramas­seur de balles a laissé échapper une balle qui est venue toucher Jodar alors que celui‐ci se prépa­rait à retourner le service. Le futur membre du Top 20 mondial a lancé un regard qui en disait long. Mais, échaudé par la polé­mique de Roland‐Garros, il a cette fois visi­ble­ment réussi à contenir sa colère

Today in DC, Lol a Ball kid threw the ball at Rafa Jodar by mistake…



Revenge??? 😅 pic.twitter.com/5W1hMhIsGL — SK (@Djoko_UTD) August 1, 2026

Il retrou­vera le Chilien, Ajelandro Tabilo, tombeur de Shelton pour une place en finale.