Gaël Monfils est actuel­le­ment sur l’ATP 500 de Washington. À 36 ans, le Français a connu un long passage à vide suite à une bles­sure. En effet, il n’avait remporté qu’un seul match sur le circuit prin­cipal depuis le 10 août 2022.

Il a fina­le­ment réussi à déblo­quer son comp­teur dans la nuit de lundi à mardi en battant Fratangelo en deux sets (6−3, 6–4). Une victoire qui fait du bien au Français qui approche douce­ment de la retraite. Il s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet sur le court après sa victoire.

« Je sens qu’Elina (Svitolina, sa femme, ndlr) va jouer beau­coup plus long­temps que moi. Ça pour­rait être l’un de mes derniers tour­nois aux États‐Unis. Peut‐être que je serais là l’année prochaine, on ne sait pas. Mais ce sera bientôt la fin. Mais je revien­drais sûre­ment pour soutenir Elina avec le bébé. Alors vous me verrez dans les parages. »