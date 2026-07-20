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Arthur Fils bien arrivé à Washington : « J’espère bien joué pour ma première fois ici et avoir le maximum de soutien au bord du court »

Par
Antoine Touchard
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Arthur Fils fera son retour à la compé­ti­tion la semaine prochaine à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 de Washington, après sa cruelle défaite face à Matteo Berrettini à Wimbledon.

Très suivi sur les réseaux sociaux, le Français est déjà arrivé dans la capi­tale améri­caine et en a profité pour donner de ses nouvelles à ses suppor­ters à travers une courte vidéo.

Le numéro 1 fran­çais s’est dit impa­tient de décou­vrir le tournoi de Washington pour la première fois. Il espère y produire son meilleur tennis et pouvoir compter sur le soutien du plus grand nombre de fans possible tout au long de la semaine.

« J’espère bien joué pour ma première fois ici et avoir le maximum de soutien au bord du court » a déclaré le Français.

Publié le lundi 20 juillet 2026 à 19:27

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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