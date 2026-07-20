Arthur Fils fera son retour à la compétition la semaine prochaine à l’occasion de l’ATP 500 de Washington, après sa cruelle défaite face à Matteo Berrettini à Wimbledon.
Très suivi sur les réseaux sociaux, le Français est déjà arrivé dans la capitale américaine et en a profité pour donner de ses nouvelles à ses supporters à travers une courte vidéo.
Le numéro 1 français s’est dit impatient de découvrir le tournoi de Washington pour la première fois. Il espère y produire son meilleur tennis et pouvoir compter sur le soutien du plus grand nombre de fans possible tout au long de la semaine.
« J’espère bien joué pour ma première fois ici et avoir le maximum de soutien au bord du court » a déclaré le Français.
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 19:27