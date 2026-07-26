Le tirage au sort de l’ATP 500 de Washington (du 27 juillet au 2 août 2026) a rendu son verdict, Arthur Fils sera mis à contribution dès son entrée en lice.
Le numéro un français a hérité de l’étoile montante du circuit, Rafael Jodar. Un vrai test pour le 23e joueur mondial qui aura rapidement des réponses sur l’état de sa préparation pour l’US Open.
Les autres Tricolores ne sont pas mieux lotis, Adrian Mannarino croisera Learner Tien au premier tour, quand Terence Atmane affrontera Frances Tiafoe. Seul Ugo Humbert bénéficie d’une entame clémente, avec un joueur issu des qualifications, avant de potentiellement retrouver Ben Shelton en huitième de finale.
🚨 TIRAGE ATP 500 WASHINGTON 🇺🇸— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 25, 2026
1️⃣ DE MINAUR 🏆
2️⃣ SHELTON
3️⃣ FRITZ
4️⃣ MUSETTI
5️⃣ TIEN
6️⃣ TIAFOE
7️⃣ MENSIK
8️⃣ FILS
Arthur Fils 🇫🇷 affrontera Rafael Jodar 🇪🇸 au premier tour. 🔥🔥
Début ce lundi. ⏳
Qui sera champion ? ⭐️ pic.twitter.com/YmAPFO204s
Les Français auront fort à faire pour aller loin dans ce Citi Open.
Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 10:55