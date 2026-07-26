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Arthur Fils, du très lourd pour débuter sa tournée américaine

Par
Jean Muller
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2027

Le tirage au sort de l’ATP 500 de Washington (du 27 juillet au 2 août 2026) a rendu son verdict, Arthur Fils sera mis à contri­bu­tion dès son entrée en lice. 

Le numéro un fran­çais a hérité de l’étoile montante du circuit, Rafael Jodar. Un vrai test pour le 23e joueur mondial qui aura rapi­de­ment des réponses sur l’état de sa prépa­ra­tion pour l’US Open.

Les autres Tricolores ne sont pas mieux lotis, Adrian Mannarino croi­sera Learner Tien au premier tour, quand Terence Atmane affron­tera Frances Tiafoe. Seul Ugo Humbert béné­ficie d’une entame clémente, avec un joueur issu des quali­fi­ca­tions, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Ben Shelton en huitième de finale.

Les Français auront fort à faire pour aller loin dans ce Citi Open.

Publié le dimanche 26 juillet 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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