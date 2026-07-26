Le tirage au sort de l’ATP 500 de Washington (du 27 juillet au 2 août 2026) a rendu son verdict, Arthur Fils sera mis à contri­bu­tion dès son entrée en lice.

Le numéro un fran­çais a hérité de l’étoile montante du circuit, Rafael Jodar. Un vrai test pour le 23e joueur mondial qui aura rapi­de­ment des réponses sur l’état de sa prépa­ra­tion pour l’US Open.

Les autres Tricolores ne sont pas mieux lotis, Adrian Mannarino croi­sera Learner Tien au premier tour, quand Terence Atmane affron­tera Frances Tiafoe. Seul Ugo Humbert béné­ficie d’une entame clémente, avec un joueur issu des quali­fi­ca­tions, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Ben Shelton en huitième de finale.

🚨 TIRAGE ATP 500 WASHINGTON 🇺🇸



1️⃣ DE MINAUR 🏆

2️⃣ SHELTON

3️⃣ FRITZ

4️⃣ MUSETTI

5️⃣ TIEN

6️⃣ TIAFOE

7️⃣ MENSIK

8️⃣ FILS



Arthur Fils 🇫🇷 affron­tera Rafael Jodar 🇪🇸 au premier tour. 🔥🔥



Début ce lundi. ⏳

Qui sera cham­pion ? ⭐️ pic.twitter.com/YmAPFO204s — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) July 25, 2026

Les Français auront fort à faire pour aller loin dans ce Citi Open.