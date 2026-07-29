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Arthur Fils, les galères s’enchainent

Par
Antoine Touchard
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Cette nuit avait lieu l’al­lé­chante rencontre entre Jodar et Fils au premier tour de l’ATP 500 de Washington.

Une affiche, sur le papier, assez équi­li­brée au regard des derniers résul­tats des deux joueurs, avec toute­fois un léger avan­tage pour l’Espagnol. De son côté, Fils n’avait disputé que deux matchs offi­ciels à Wimbledon depuis son abandon à Rome.

Mais cette nuit, il semble­rait qu’il ne soit pas encore parvenu à tourner la page de ses blessures.

Après un premier set très accroché, perdu au tie‐break par le Français, Rafael Jodar s’est rapi­de­ment échappé dans la seconde manche après avoir réussi le break, avant de fina­le­ment l’emporter sur le score de 6–3.

Ce qui inquiète après cette rencontre, c’est l’appel au kiné au cours du deuxième set pour des douleurs à la cuisse et à la hanche.

On espère qu’il ne s’agit que de simples précau­tions, puis­qu’il a tout de même été en mesure de terminer le match.

Reste désor­mais à savoir si Arthur s’ali­gnera au Masters 1000 de Montréal, car le protégé de Goran Ivanisevic avait beau­coup à faire lors de cette tournée améri­caine sur dur, avec quasi­ment aucun point à défendre.

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 09:20

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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