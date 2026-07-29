Cette nuit avait lieu l’alléchante rencontre entre Jodar et Fils au premier tour de l’ATP 500 de Washington.
Une affiche, sur le papier, assez équilibrée au regard des derniers résultats des deux joueurs, avec toutefois un léger avantage pour l’Espagnol. De son côté, Fils n’avait disputé que deux matchs officiels à Wimbledon depuis son abandon à Rome.
Mais cette nuit, il semblerait qu’il ne soit pas encore parvenu à tourner la page de ses blessures.
Après un premier set très accroché, perdu au tie‐break par le Français, Rafael Jodar s’est rapidement échappé dans la seconde manche après avoir réussi le break, avant de finalement l’emporter sur le score de 6–3.
Ce qui inquiète après cette rencontre, c’est l’appel au kiné au cours du deuxième set pour des douleurs à la cuisse et à la hanche.
On espère qu’il ne s’agit que de simples précautions, puisqu’il a tout de même été en mesure de terminer le match.
Reste désormais à savoir si Arthur s’alignera au Masters 1000 de Montréal, car le protégé de Goran Ivanisevic avait beaucoup à faire lors de cette tournée américaine sur dur, avec quasiment aucun point à défendre.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 09:20