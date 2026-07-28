Accueil ATP ATP - Washington

Bernard Tomic pour­suit ses victoires et bat un record de saison

Par
Antoine Touchard
-
743

Bernard Tomic s’est récem­ment imposé lors du Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notam­ment plusieurs victoires convain­cantes face à des joueurs du Top 150.

Le joueur austra­lien pour­suit sa dyna­mique puisqu’il s’est imposé au premier tour du tournoi ATP 500 de Washington face au Mexicain Alex Hernández.

Il l’a emporté sur le score de 6–1, 6–0, ce qui lui a permis d’établir un record à mi‐saison.

En effet, Bernard Tomic, bien connu pour avoir parfois lâché certains matchs au cours de sa carrière, a cette nuit décroché sa victoire en seule­ment 46 minutes.

Cette perfor­mance lui permet d’obtenir la victoire la plus rapide de la saison sur le circuit ATP.

Au prochain tour, il affron­tera le Russe Karen Khachanov.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 15:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥