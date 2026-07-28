Bernard Tomic s’est récem­ment imposé lors du Challenger de Lincoln, aux États‐Unis, en signant notam­ment plusieurs victoires convain­cantes face à des joueurs du Top 150.

Le joueur austra­lien pour­suit sa dyna­mique puisqu’il s’est imposé au premier tour du tournoi ATP 500 de Washington face au Mexicain Alex Hernández.

Il l’a emporté sur le score de 6–1, 6–0, ce qui lui a permis d’établir un record à mi‐saison.

The fastest completed win of the 2026 ATP season now belongs to Bernard Tomic, the man who holds the fastest completed loss in ATP history.



Perfect. pic.twitter.com/8JKUJ5VagH — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 28, 2026

En effet, Bernard Tomic, bien connu pour avoir parfois lâché certains matchs au cours de sa carrière, a cette nuit décroché sa victoire en seule­ment 46 minutes.

Cette perfor­mance lui permet d’obtenir la victoire la plus rapide de la saison sur le circuit ATP.

Au prochain tour, il affron­tera le Russe Karen Khachanov.