Les semaines se suivent et se ressemblent pour Jack Draper.
En effet, le Britannique, ancien numéro 4 mondial, désormais redescendu à la 147ᵉ place mondiale, a encore dû déclarer forfait avant son match à Washington.
Les réactions à ce forfait tardif ont fait réagir la planète de la petite balle jaune, notamment le célèbre Boris Becker sur X :
« Pourquoi se retire‐t‐il souvent la veille du tournoi… ? Il semblait pourtant avoir fait une bonne séance d’entraînement avec Shelton hier encore !?! »
Une réaction sans compassion de la part de « Boom Boom » envers le protégé d’Andy Murray qui remet en doute les nombreux forfait de Draper.
Du côté du Britannique, on espère qu’il parviendra à se débarrasser de tous ses pépins physiques afin de retrouver le niveau de jeu qu’il avait affiché au cours de la saison 2025.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 09:50