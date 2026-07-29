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Boris Becker sans pitié avec Jack Draper : « Pourquoi se retire‐t‐il souvent la veille du tournoi ? »

Par
Antoine Touchard
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Les semaines se suivent et se ressemblent pour Jack Draper.

En effet, le Britannique, ancien numéro 4 mondial, désor­mais redes­cendu à la 147ᵉ place mondiale, a encore dû déclarer forfait avant son match à Washington.

Les réac­tions à ce forfait tardif ont fait réagir la planète de la petite balle jaune, notam­ment le célèbre Boris Becker sur X :

« Pourquoi se retire‐t‐il souvent la veille du tournoi… ? Il semblait pour­tant avoir fait une bonne séance d’en­traî­ne­ment avec Shelton hier encore !?! »

Une réac­tion sans compas­sion de la part de « Boom Boom » envers le protégé d’Andy Murray qui remet en doute les nombreux forfait de Draper.

Du côté du Britannique, on espère qu’il parviendra à se débar­rasser de tous ses pépins physiques afin de retrouver le niveau de jeu qu’il avait affiché au cours de la saison 2025.

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 09:50

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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