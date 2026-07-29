Les semaines se suivent et se ressemblent pour Jack Draper.

En effet, le Britannique, ancien numéro 4 mondial, désor­mais redes­cendu à la 147ᵉ place mondiale, a encore dû déclarer forfait avant son match à Washington.

Les réac­tions à ce forfait tardif ont fait réagir la planète de la petite balle jaune, notam­ment le célèbre Boris Becker sur X :

Why does he often pull out day before the tour­na­ment…?

He seemed to have good prac­tice session with Shelton only yesterday!?! https://t.co/gdHBSsj2OM — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 28, 2026

« Pourquoi se retire‐t‐il souvent la veille du tournoi… ? Il semblait avoir eu une bonne session d’en­traî­ne­ment avec Shelton seule­ment hier !?! »

Une réac­tion sans compas­sion de la part de « Boom Boom » envers le protégé d’Andy Murray qui remet en doute les nombreux forfait de Draper.

Du côté du Britannique, on espère qu’il parviendra à se débar­rasser de tous ses pépins physiques afin de retrouver le niveau de jeu qu’il avait affiché au cours de la saison 2025.