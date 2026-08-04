Taylor Fritz courait après un titre en 2026 depuis un moment, c’est enfin chose faite. Défait en final à Dallas, Stuttgart et dernièrement à Halle, le neuvième joueur mondial a cette fois‐ci eu le dernier mot.
Dans un match accroché contre Rafael Jodar, l’Américain a pris le meilleur pour remporter l’ATP 500 de Washington (7−6, 6–4). Une rencontre décalée à ce lundi, en raison d’une météo capricieuse empêchant la finale du tableau féminin d’arriver à son terme.
Pendant la remise des prix, le médaillé de bronze en double aux Jeux de Paris a rendu hommage à la sensation du circuit, en lui prêtant un bel avenir. Le Madrilène appréciera.
« J’ai prononcé ce discours à plusieurs reprises ces derniers temps, mais jamais en tant que vainqueur ; c’est donc un plaisir de pouvoir y mettre un peu plus de cœur cette fois‐ci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, et pour votre soutien constant. Je sais que ce n’est pas facile. C’était une finale vraiment difficile, et tu réalises une saison exceptionnelle. À 19 ans, pour ta première saison sur le circuit, ce que toi et ton père accomplissez est tout simplement incroyable. Tu es si jeune, et tu ne vas cesser de t’améliorer ».
Publié le mardi 4 août 2026 à 08:51