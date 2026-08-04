Taylor Fritz courait après un titre en 2026 depuis un moment, c’est enfin chose faite. Défait en final à Dallas, Stuttgart et derniè­re­ment à Halle, le neuvième joueur mondial a cette fois‐ci eu le dernier mot.

Dans un match accroché contre Rafael Jodar, l’Américain a pris le meilleur pour remporter l’ATP 500 de Washington (7−6, 6–4). Une rencontre décalée à ce lundi, en raison d’une météo capri­cieuse empê­chant la finale du tableau féminin d’ar­river à son terme.

Pendant la remise des prix, le médaillé de bronze en double aux Jeux de Paris a rendu hommage à la sensa­tion du circuit, en lui prêtant un bel avenir. Le Madrilène appréciera.

« J’ai prononcé ce discours à plusieurs reprises ces derniers temps, mais jamais en tant que vain­queur ; c’est donc un plaisir de pouvoir y mettre un peu plus de cœur cette fois‐ci. Merci beau­coup pour tout ce que vous faites, et pour votre soutien constant. Je sais que ce n’est pas facile. C’était une finale vrai­ment diffi­cile, et tu réalises une saison excep­tion­nelle. À 19 ans, pour ta première saison sur le circuit, ce que toi et ton père accom­plissez est tout simple­ment incroyable. Tu es si jeune, et tu ne vas cesser de t’améliorer ».