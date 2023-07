Eubanks, star améri­caine de 27 ans, parti­cipe actuel­le­ment à l’ATP 500 de Washington. L’actuel 29e mondial s’est exprimé dans les médias sur une cause qui lui tient parti­cu­liè­re­ment à cœur : le manque de repré­sen­ta­tion de joueurs noirs dans le tennis actuel :

« Le tennis féminin ne l’a pas regardé depuis un certain temps et beau­coup de cela vient de Vénus et de la domi­na­tion de Serena, ce qui a amené les filles noires à regarder la télé­vi­sion. Du côté masculin, nous avons eu Roger, Rafa, Novak, Murray. Nous n’avons eu personne jusqu’au top 4 depuis Blake. C’est donc un moment idéal pour que ça change avec Shelton, Tiafoe… J’espère que cela aura un grand impact. On veut voir plus de jeunes noirs dans ce sport. Maintenant, les choses commencent à changer et nous espé­rons que ce n’est qu’une petite partie de ce changement »