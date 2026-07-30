Ces derniers jours, un certain Cruz Hewitt a fait son appa­ri­tion sur le circuit ATP.

En effet, le fils de l’Australien Lleyton Hewitt, ancien numéro un mondial et vain­queur de deux titres du Grand Chelem, est sorti des quali­fi­ca­tions et a remporté sa première victoire sur le grand tour lors de l’ATP 500 de Washington.

Cruz Hewitt affron­tera cette nuit Alex De Minaur. Alex n’a pas tari d’éloges sur son compa­triote lors de la confé­rence de presse d’avant-match :

« Je pense qu’il faut lui témoi­gner beau­coup de respect, car ce n’est pas facile d’être le fils d’un ancien numéro un mondial, n’est-ce pas ? Dès ses débuts, dès qu’il a pris une raquette en main, même lors des tour­nois juniors, les attentes, tous les regards et les projec­teurs étaient déjà braqués sur lui. Ce n’est pas facile de porter un tel poids sur ses épaules. »

Un nom diffi­cile à porter pour Cruz, qui aura à cœur de créer sa propre histoire sur le grand circuit, lui qui a été récem­ment fina­liste de Wimbledon junior.