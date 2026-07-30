Ces derniers jours, un certain Cruz Hewitt a fait son apparition sur le circuit ATP.
En effet, le fils de l’Australien Lleyton Hewitt, ancien numéro un mondial et vainqueur de deux titres du Grand Chelem, est sorti des qualifications et a remporté sa première victoire sur le grand tour lors de l’ATP 500 de Washington.
Cruz Hewitt affrontera cette nuit Alex De Minaur. Alex n’a pas tari d’éloges sur son compatriote lors de la conférence de presse d’avant-match :
« Je pense qu’il faut lui témoigner beaucoup de respect, car ce n’est pas facile d’être le fils d’un ancien numéro un mondial, n’est-ce pas ? Dès ses débuts, dès qu’il a pris une raquette en main, même lors des tournois juniors, les attentes, tous les regards et les projecteurs étaient déjà braqués sur lui. Ce n’est pas facile de porter un tel poids sur ses épaules. »
Un nom difficile à porter pour Cruz, qui aura à cœur de créer sa propre histoire sur le grand circuit, lui qui a été récemment finaliste de Wimbledon junior.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 11:15