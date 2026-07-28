Champion en titre dans la capitale américaine, Alex De Minaur sera opposé à Stefanos Tsitsipas pour son entrée en lice. Un adversaire loin de son meilleur niveau, mais avec le plein de confiance, après son sacre à l’ATP 250 de Gstaad.
Hormis ce paramètre à prendre en compte, l’Australien devra composer avec les conditions climatiques particulières de Washington en fin juillet. Le corps est rapidement mis à rude épreuve avec le cocktail forte chaleur et humidité. En conférence de presse, le 6e joueur mondial a abordé cet aspect du tournoi.
« C’est l’une des rares semaines de l’année où la chaleur et l’humidité sont si intenses que je transpire énormément au niveau des pieds et que j’ai besoin de plusieurs paires de chaussures par match. L’année dernière, j’en ai même utilisé cinq au cours d’un même match. Il faut essayer de s’adapter et je serai prêt », a commenté De Minaur, dans des propos relayés par Punto de Break.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 08:48