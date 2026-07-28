Champion en titre dans la capi­tale améri­caine, Alex De Minaur sera opposé à Stefanos Tsitsipas pour son entrée en lice. Un adver­saire loin de son meilleur niveau, mais avec le plein de confiance, après son sacre à l’ATP 250 de Gstaad.

Hormis ce para­mètre à prendre en compte, l’Australien devra composer avec les condi­tions clima­tiques parti­cu­lières de Washington en fin juillet. Le corps est rapi­de­ment mis à rude épreuve avec le cock­tail forte chaleur et humi­dité. En confé­rence de presse, le 6e joueur mondial a abordé cet aspect du tournoi.

« C’est l’une des rares semaines de l’année où la chaleur et l’hu­mi­dité sont si intenses que je trans­pire énor­mé­ment au niveau des pieds et que j’ai besoin de plusieurs paires de chaus­sures par match. L’année dernière, j’en ai même utilisé cinq au cours d’un même match. Il faut essayer de s’adapter et je serai prêt », a commenté De Minaur, dans des propos relayés par Punto de Break.