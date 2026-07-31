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De Minaur, tombeur de Cruz Hewitt, fils de l’an­cien numéro un mondial : « C’était quelque chose de très spécial, mais je suis sûr que nous aurons de nombreuses batailles à livrer dans les années à venir »

Par
Jean Muller
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United 2026 - Sydney - 02/01/2026 -

Opposé en huitièmes de finale à Cruz Hewitt, fils de la légende Lleyton Hewitt, Alex De Minaur n’aura pas tremblé dans la défense de son titre à Washington (6−2, 6–3).

Après la rencontre, l’ac­tuel 6e joueur mondial a donné ses premières impres­sions, et prête un bel avenir à son adver­saire du jour. Il estime que cet affron­te­ment face à son cadet en appel­lera d’autres sur les plus grandes scènes mondiales du tennis.

« C’était vrai­ment étrange. Je savais qu’un jour j’allais l’affronter sur le circuit, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit cette semaine. Et oui, c’était une sensa­tion incroyable. Même tout ce qui s’est passé avant le match, en revoyant tous ces moments incroyables que nous avons partagés ensemble et la façon dont nous avons tous les deux évolué, c’était quelque chose de très spécial. Je suis heureux d’avoir réussi à me quali­fier, mais je suis sûr que nous aurons de nombreuses batailles à livrer dans les années à venir », a commenté l’Australien dans des propos rapportés par Punto de Break.

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 08:19

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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