Opposé en huitièmes de finale à Cruz Hewitt, fils de la légende Lleyton Hewitt, Alex De Minaur n’aura pas tremblé dans la défense de son titre à Washington (6−2, 6–3).

Après la rencontre, l’ac­tuel 6e joueur mondial a donné ses premières impres­sions, et prête un bel avenir à son adver­saire du jour. Il estime que cet affron­te­ment face à son cadet en appel­lera d’autres sur les plus grandes scènes mondiales du tennis.

« C’était vrai­ment étrange. Je savais qu’un jour j’allais l’affronter sur le circuit, mais je ne m’attendais pas à ce que ce soit cette semaine. Et oui, c’était une sensa­tion incroyable. Même tout ce qui s’est passé avant le match, en revoyant tous ces moments incroyables que nous avons partagés ensemble et la façon dont nous avons tous les deux évolué, c’était quelque chose de très spécial. Je suis heureux d’avoir réussi à me quali­fier, mais je suis sûr que nous aurons de nombreuses batailles à livrer dans les années à venir », a commenté l’Australien dans des propos rapportés par Punto de Break.