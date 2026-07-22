Alors que la plupart des meilleurs joueurs se préparent actuellement pour la tournée américaine sur dur (même si certains comme Andrey Rublev ont choisi de jouer la mini‐tournée sur terre battue en Europe), c’est l’ATP 500 de Washington qui aura le privilège d’ouvrir le bal, du 27 juillet au 2 août.
Sauf que le tournoi situé dans la capitale des États‐Unis vient d’enregistrer deux forfaits, et pas des moindres, avec Félix Auger‐Aliassime, 4e joueur mondial, et Daniil Medvedev (8e).
ATP 500 WASHINGTON MAIN DRAW— SergiTenis (@SergiTenis) July 22, 2026
OUT : AUGER, MEDVEDEV
ATP 500 WASHINGTON QUALY
OUT : BELLUCCI, FERY, VAN ASSCHE, WALTON, SPIZZIRRI pic.twitter.com/w7htSbyL6o
Heureusement pour les fans et les organisateurs, deux joueurs membres du Top 10 demeurent toujours inscrits : Alex de Minaur (5e mondial) et le local, Taylor Fritz (10e).
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 15:15