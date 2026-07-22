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Déjà deux gros forfaits pour le premier tournoi de la tournée américaine

Par
Thomas S
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Tennis : BNP Paribas Open 2019 -

Alors que la plupart des meilleurs joueurs se préparent actuel­le­ment pour la tournée améri­caine sur dur (même si certains comme Andrey Rublev ont choisi de jouer la mini‐tournée sur terre battue en Europe), c’est l’ATP 500 de Washington qui aura le privi­lège d’ou­vrir le bal, du 27 juillet au 2 août.

Sauf que le tournoi situé dans la capi­tale des États‐Unis vient d’en­re­gis­trer deux forfaits, et pas des moindres, avec Félix Auger‐Aliassime, 4e joueur mondial, et Daniil Medvedev (8e).

Heureusement pour les fans et les orga­ni­sa­teurs, deux joueurs membres du Top 10 demeurent toujours inscrits : Alex de Minaur (5e mondial) et le local, Taylor Fritz (10e).

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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