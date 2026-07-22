Alors que la plupart des meilleurs joueurs se préparent actuel­le­ment pour la tournée améri­caine sur dur (même si certains comme Andrey Rublev ont choisi de jouer la mini‐tournée sur terre battue en Europe), c’est l’ATP 500 de Washington qui aura le privi­lège d’ou­vrir le bal, du 27 juillet au 2 août.

Sauf que le tournoi situé dans la capi­tale des États‐Unis vient d’en­re­gis­trer deux forfaits, et pas des moindres, avec Félix Auger‐Aliassime, 4e joueur mondial, et Daniil Medvedev (8e).

ATP 500 WASHINGTON MAIN DRAW

OUT : AUGER, MEDVEDEV



ATP 500 WASHINGTON QUALY

OUT : BELLUCCI, FERY, VAN ASSCHE, WALTON, SPIZZIRRI pic.twitter.com/w7htSbyL6o — SergiTenis (@SergiTenis) July 22, 2026

Heureusement pour les fans et les orga­ni­sa­teurs, deux joueurs membres du Top 10 demeurent toujours inscrits : Alex de Minaur (5e mondial) et le local, Taylor Fritz (10e).