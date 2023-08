Lors de son passage en confé­rence de presse après son entrée en lice réussie sur l’ATP 500 de Washington, Grigor Dimitrov, inter­rogé sur la victoire de Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic en finale de Wimbledon, a pris le temps de déve­lopper son point de vue sur le sujet.

Et après avoir déclaré qu’il avait vu assez rapi­de­ment ce qui allait se passer durant ce match au sommet grâce à son expé­rience de joueur, le Bulgare a égale­ment assuré qu’il n’avait pas été surpris par le succès de l’Espagnol.

« Je n’ai pas vrai­ment été surpris par la victoire d’Alcaraz à Wimbledon contre Djokovic dans un sens où j’ai déjà joué contre Carlos deux ou trois fois. Et d’une certaine manière, je savais ce qu’il allait faire. Vous savez, il ne recule pas sur les points impor­tants. Dans les moments impor­tants, il joue son jeu, et ce type de jeu est plus que récom­pensé. Sur les gros points, comme les points pivots tout au long du match, je pense qu’il les a joués de manière abso­lu­ment incroyable. »