De passage en confé­rence de presse ce mercredi après sa quali­fi­ca­tion pour les huitièmes de finale sur l’ATP 500 de Washington, Grigor Dimitrov, inter­rogé sur son ressenti concer­nant la finale de Wimbledon remportée par Carlos Alcaraz face à Novak Djokovic le 16 juillet dernier, a notam­ment révélé qu’il avait deviné peut‐être un peu plus tôt que tout le monde l’issue de cette finale.

« Je n’ai pas regardé les deux premiers sets. Après, que puis‐je dire ? Moi, en tant que joueur, j’ai vu assez rapi­de­ment ce qui allait se passer. J’ai senti que, même après avoir vu le score dans le premier set, Alcaraz avait pris le dessus. Pour moi, c’est très inté­res­sant de regarder un match de ce calibre pour voir ce que font les deux joueurs sur les gros points. Je dois dire que j’étais très curieux. Donc il faut clai­re­ment donner tout le crédit à Alcaraz pour avoir joué de cette manière sur des jeux et des points d’une telle impor­tance, c’était assez incroyable à observer. Et bien sûr, dernier point, et non des moindres, Novak (Djokovic) a encore été en mesure d’atteindre une finale de Grand Chelem, c’est assez spec­ta­cu­laire. Il sera main­te­nant inté­res­sant de voir comment tout cela (leur riva­lité, ndlr) va se dérouler maintenant. »