Nouveau 29e joueur mondial après son incroyable parcours surprise à Wimbledon (seule­ment battu en cinq sets par Daniil Medvedev en quarts de finale), Christopher Eubanks n’est désor­mais plus un inconnu pour les fans de tennis. Une nouvelle noto­riété qu’il doit apprendre à gérer.

« C’est très, très diffé­rent (depuis Wimbledon, ndlr). Plus de gens veulent des auto­graphes, plus de gens veulent des photos. J’ai dû apprendre à dire non, ce qui est beau­coup plus diffi­cile main­te­nant, parce que dans le passé, peut‐être que quatre ou cinq enfants voulaient une photo et je pouvais conti­nuer ma journée. Je n’avais pas besoin de dire non. Mais main­te­nant je suis obligé de dire : ‘Non, les gars, j’ai un emploi du temps’. Je ne peux pas rester 30 minutes à signer des auto­graphes, donc j’en signe quelques‐uns et je suis obligé de partir. Je m’excuse toujours en disant : ‘Je suis désolé, je suis désolé’. C’est proba­ble­ment la chose la plus impor­tante en ce qui concerne les inter­ac­tions avec les fans et tout le reste. C’est vrai­ment différent. »