Après sa défaite surprise face à l’in­vite améri­cain Jenson Brooksby (130ème), le Canadien a décidé de ne pas pani­quer et de servir aux médias un discours 100% rési­lience, on dirait du Frédéric Lenoir, le philo­sophe tricolore.

« Je suis encore dans un processus d’ap­pren­tis­sage et je crois que toutes les défaites m’aident à être meilleur. Il n’a jamais été facile d’ac­cepter des décep­tions comme aujourd’hui car je sais que j’ai commencé comme l’un des favoris pour le titre dans ce tournoi, mais cela fait partie de ma carrière. Je sais qu’à l’avenir je devrai gérer le fait d’opter au maximum partout où j’irai, mais ce ne sera le cas que si j’ap­prends de ce type de défaite. J’ai l’air beau­coup plus mature qu’il y a quelque temps et j’ai supposé qu’avec autant de matchs en une saison, il est impos­sible de gagner à chaque fois. Il est impor­tant d’ac­cepter les résul­tats et d’aller de l’avant avec enthousiasme »»