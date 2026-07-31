Malgré une gêne au genou traînée depuis le début de saison, Taylor Fritz continu son parcours à l’ATP 500 de Washington. La capi­tale améri­caine semble lui convenir, il atteint pour la troi­sième fois consé­cu­tive le stade des quarts de finale, après sa victoire contre Kamil Majchrzak (6−3, 6–4).

De bons résul­tats qui laissent l’ac­tuel dixième mondial d’hu­meur ambi­tieuse. Au micro de l’ATP, l’Américain n’a pas caché son souhait de repartir avec le trophée dans la besace à la fin de la semaine.

« Je joue ici depuis long­temps et l’année où j’ai atteint les demi‐finales (en 2023 NDLR), j’étais plutôt en forme. Alors oui, j’ai­me­rais bien remporter [ce titre] ».