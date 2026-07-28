Depuis le début de la saison 2026 et sa parti­ci­pa­tion à la United Cup, Taylor Fritz traîne une bles­sure au genou et doit composer avec sur le court. Forcément, la constance à laquelle l’Américain a habitué les obser­va­teurs en pâtit.

Rétrogradé au dixième rang mondial, le fina­liste de l’US Open 2024 a donné ses sensa­tions au micro de Tennis TV.

« J’ai beau­coup parlé de mon genou. Je pense qu’après avoir pris un peu de repos, il commence à aller mieux. On verra donc jusqu’où il pourra tenir. Il va conti­nuer à se renforcer à mesure que je travaille dessus, que je fais ma réédu­ca­tion. Je m’y consacre tous les jours et je continue à le renforcer. À un certain moment, il peut s’irriter quand je joue beau­coup au tennis. Mais au final, je préfère jouer et, si j’en arrive là, tant pis. Mais ce n’est vrai­ment qu’une situa­tion tempo­raire, le temps que je parvienne à renforcer suffi­sam­ment le tendon pour qu’il supporte toute la charge, et cela prend du temps. Les tendons mettent beau­coup de temps à se renforcer ».

Aligné sur l’ATP 500 de Washington, Fritz a réussi son entrée en lice en dispo­sant de Zizou Bergs. Au prochain tour, il croi­sera la route de Tommy Paul ou de Kamil Majchrzak (72e mondial.