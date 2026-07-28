Depuis le début de la saison 2026 et sa participation à la United Cup, Taylor Fritz traîne une blessure au genou et doit composer avec sur le court. Forcément, la constance à laquelle l’Américain a habitué les observateurs en pâtit.
Rétrogradé au dixième rang mondial, le finaliste de l’US Open 2024 a donné ses sensations au micro de Tennis TV.
« J’ai beaucoup parlé de mon genou. Je pense qu’après avoir pris un peu de repos, il commence à aller mieux. On verra donc jusqu’où il pourra tenir. Il va continuer à se renforcer à mesure que je travaille dessus, que je fais ma rééducation. Je m’y consacre tous les jours et je continue à le renforcer. À un certain moment, il peut s’irriter quand je joue beaucoup au tennis. Mais au final, je préfère jouer et, si j’en arrive là, tant pis. Mais ce n’est vraiment qu’une situation temporaire, le temps que je parvienne à renforcer suffisamment le tendon pour qu’il supporte toute la charge, et cela prend du temps. Les tendons mettent beaucoup de temps à se renforcer ».
Aligné sur l’ATP 500 de Washington, Fritz a réussi son entrée en lice en disposant de Zizou Bergs. Au prochain tour, il croisera la route de Tommy Paul ou de Kamil Majchrzak (72e mondial.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 10:23