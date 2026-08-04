Défait par Taylor Fritz en finale de l’ATP 500 de Washington (7−6, 6–4), le résultat est presque anec­do­tique pour Rafael Jodar. Au début du deuxième set, le 15e mondial a fait une chute qui l’a conduit à prendre un temps mort médical, après le neuvième jeu. Le kiné a mani­pulé son poignet gauche, visi­ble­ment touché.

Des images inquié­tantes, quand son compa­triote Carlos Alcaraz a lui aussi été victime d’une bles­sure de même nature, à l’ATP 500 de Barcelone. Une gêne qui l’a éloigné des courts pendant une grande partie de la saison sur l’ocre, et la tota­lité sur gazon. Quatre mois après, il devrait faire son retour au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Forcément, le cham­pion de Marrakech a été inter­rogé sur l’état de son poignet en confé­rence de presse. Le Madrilène a préféré botter en touche, dans l’at­tente d’exa­mens plus approfondis.

« Quand je suis tombé, je crois que le score était de 3–1 en sa faveur, je me suis un peu blessé au poignet. On verra comment ça évolue. J’espère que ce n’est rien de grave, mais il est encore trop tôt pour se prononcer », a précisé l’Espagnol, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

Les fans retiennent leur souffle.