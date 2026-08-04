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Grosse inquié­tude pour la sensa­tion Jodar après sa finale ? : « Quand je suis tombé, je me suis un peu blessé au poignet »

Par
Jean Muller
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Défait par Taylor Fritz en finale de l’ATP 500 de Washington (7−6, 6–4), le résultat est presque anec­do­tique pour Rafael Jodar. Au début du deuxième set, le 15e mondial a fait une chute qui l’a conduit à prendre un temps mort médical, après le neuvième jeu. Le kiné a mani­pulé son poignet gauche, visi­ble­ment touché.

Des images inquié­tantes, quand son compa­triote Carlos Alcaraz a lui aussi été victime d’une bles­sure de même nature, à l’ATP 500 de Barcelone. Une gêne qui l’a éloigné des courts pendant une grande partie de la saison sur l’ocre, et la tota­lité sur gazon. Quatre mois après, il devrait faire son retour au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).

Forcément, le cham­pion de Marrakech a été inter­rogé sur l’état de son poignet en confé­rence de presse. Le Madrilène a préféré botter en touche, dans l’at­tente d’exa­mens plus approfondis.

« Quand je suis tombé, je crois que le score était de 3–1 en sa faveur, je me suis un peu blessé au poignet. On verra comment ça évolue. J’espère que ce n’est rien de grave, mais il est encore trop tôt pour se prononcer », a précisé l’Espagnol, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

Les fans retiennent leur souffle.

Publié le mardi 4 août 2026 à 10:21

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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