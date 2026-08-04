Défait par Taylor Fritz en finale de l’ATP 500 de Washington (7−6, 6–4), le résultat est presque anecdotique pour Rafael Jodar. Au début du deuxième set, le 15e mondial a fait une chute qui l’a conduit à prendre un temps mort médical, après le neuvième jeu. Le kiné a manipulé son poignet gauche, visiblement touché.
Des images inquiétantes, quand son compatriote Carlos Alcaraz a lui aussi été victime d’une blessure de même nature, à l’ATP 500 de Barcelone. Une gêne qui l’a éloigné des courts pendant une grande partie de la saison sur l’ocre, et la totalité sur gazon. Quatre mois après, il devrait faire son retour au Masters 1000 de Cincinnati (du 13 au 23 août).
Forcément, le champion de Marrakech a été interrogé sur l’état de son poignet en conférence de presse. Le Madrilène a préféré botter en touche, dans l’attente d’examens plus approfondis.
« Quand je suis tombé, je crois que le score était de 3–1 en sa faveur, je me suis un peu blessé au poignet. On verra comment ça évolue. J’espère que ce n’est rien de grave, mais il est encore trop tôt pour se prononcer », a précisé l’Espagnol, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
Les fans retiennent leur souffle.
Publié le mardi 4 août 2026 à 10:21