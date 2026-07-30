On sait que, parfois, certains spectateurs vont trop loin avec les joueurs.
Cette nuit, cela a une nouvelle fois semblé être le cas, à en juger par la réaction de l’Américain Alex Michelsen après sa poignée de main avec Adrian Mannarino.
En effet, Michelsen s’est imposé face à Adrian sur le score de 6–4, 7–6 lors de l’ATP 500 de Washington, et semble avoir trouvé une cible parmi les spectateurs présents dans les tribunes :
Alex Michelsen : « Je suis plus fort que toi, mon pote », s’est exclamé l’Américain à plusieurs reprises envers un spectateur.
Même si nous ne connaissons pas l’historique exact de la situation, il semblerait que ce spectateur ait irrité le jeune Américain, actuellement 41ᵉ joueur mondial.
Cela ne l’a toutefois pas empêché de s’imposer face au Français. Il retrouvera au prochain tour son compatriote Taylor Fritz.
Publié le jeudi 30 juillet 2026 à 11:45