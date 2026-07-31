Véritable sensa­tion de 2026, Rafael Jodar continue son bout de chemin à l’ATP 500 de Washington où il a déjà disposé d’Arthur Fils et de Kei Nishikori avec auto­rité. Des perfor­mances solides lui valant la plus grande admi­ra­tion de Boris Becker.

Au prochain tour, il sera opposé à Lorenzo Musetti. En confé­rence de presse, l’Espagnol a donné ses impres­sions sur son match contre le 15e mondial.

« Je suis de nature à me battre jusqu’au bout, à tout donner sur le court et à ne jamais aban­donner. Je me suis beau­coup entraîné pendant la pré‐saison pour atteindre ce niveau de perfor­mance. Je sais que Musetti est un excellent joueur et que je devrai donner le meilleur de moi‐même si je veux gagner », a commenté le natif de Madrid, dans des propos rapportés par Punto de Break.