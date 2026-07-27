Maudit à l’Open d’Australie où il avait été contraint d’abandonner lors de son quart de finale contre Novak Djokovic alors qu’il menait deux sets à rien, puis forfait pour Roland‐Garros et Wimbledon à cause d’une nouvelle blessure, Lorenzo Musetti va effectuer son retour à la compétition cette semaine à l’occasion de l’ATP 500 de Washington.
Opposé à son compatriote Matteo Arnaldi au premier tour, l’actuel 15e joueur mondial s’est confié avant le début du tournoi sur cette période de convalescence.
« Au cours de ces deux mois, j’ai pu passer plus de temps avec ma famille. J’ai eu l’occasion de reposer mon esprit et mon corps, car j’en avais besoin, puis j’ai repris l’entraînement à fond. Washington est une ville que j’avais déjà appréciée l’année dernière, même si sur le court, ça ne s’était pas bien passé, avec cette défaite au deuxième tour. Je suis motivé : reprendre ce que j’aime après une très longue pause est une motivation supplémentaire pour rêver, peut‐être même, de remporter le tournoi. J’ai pris mon temps, et je me suis bien entraîné. Le faire avec le bon état d’esprit te donne quelques garanties supplémentaires de bien performer, même si je sais que la compétition est toujours différente de l’entraînement, et cela m’a beaucoup manqué. Après la fin de la saison 2025, durant laquelle j’ai beaucoup joué, mon corps avait peut‐être besoin de plus de repos. Ce qui compte, c’est que je me suis bien remis, que je me suis bien entraîné et que cela m’aidera à trouver les bonnes solutions en match. J’espère jouer un bon tennis ce mois‐ci, et aussi terminer la saison sans autres problèmes. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 17:07