Kei Nishikori est actuellement en lice au tournoi ATP 500 de Washington.
Il affrontera l’Espagnol Rafael Jódar, tombeur hier soir du Français Arthur Fils.
En conférence de presse après sa victoire au premier tour face au Chinois Juncheng Shang, le Japonais est revenu sur les nombreuses blessures et les doutes rencontrés tout au long de sa carrière, avant de nous donner sa principale déception :
« Il y a beaucoup de choses qui me traversent l’esprit. Bien sûr, je suis content de ma carrière, mais en même temps, je n’ai pas d’accomplissement majeur comme remporter un Grand Chelem. Je n’ai pas non plus de titre Masters 1000, donc c’est quelque chose qui me manque. Je juge ma carrière à 50 % heureuse et à 50 % insatisfaite. Avec ma taille et un physique peu robuste, j’ai subi de nombreuses blessures et traversé des périodes très difficiles. J’ai manqué, je ne sais pas, trois ou quatre ans sur les vingt qu’a duré ma carrière. Je dois donc être satisfait de ce que j’ai accompli, notamment d’avoir remporté de nombreux tournois, atteint une finale de Grand Chelem, réalisé de nombreux objectifs et figuré parmi les dix meilleurs joueurs mondiaux. Je dois être heureux, même si certains objectifs n’ont pas été atteints. »
Une contrariété que le Japonais, âgé de 36 risque de garder avec lui à la fin de sa carrière, lui qui a annoncé que cette saison serait sa dernière sur le circuit.
Une sacré longévité pour le nippon qui aura performer durant 20 saison au plus haut niveau.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 11:45