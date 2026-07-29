Kei Nishikori est actuel­le­ment en lice au tournoi ATP 500 de Washington.

Il affron­tera l’Espagnol Rafael Jódar, tombeur hier soir du Français Arthur Fils.

En confé­rence de presse après sa victoire au premier tour face au Chinois Juncheng Shang, le Japonais est revenu sur les nombreuses bles­sures et les doutes rencon­trés tout au long de sa carrière, avant de nous donner sa prin­ci­pale déception :

« Il y a beau­coup de choses qui me traversent l’es­prit. Bien sûr, je suis content de ma carrière, mais en même temps, je n’ai pas d’ac­com­plis­se­ment majeur comme remporter un Grand Chelem. Je n’ai pas non plus de titre Masters 1000, donc c’est quelque chose qui me manque. Je juge ma carrière à 50 % heureuse et à 50 % insa­tis­faite. Avec ma taille et un physique peu robuste, j’ai subi de nombreuses bles­sures et traversé des périodes très diffi­ciles. J’ai manqué, je ne sais pas, trois ou quatre ans sur les vingt qu’a duré ma carrière. Je dois donc être satis­fait de ce que j’ai accompli, notam­ment d’avoir remporté de nombreux tour­nois, atteint une finale de Grand Chelem, réalisé de nombreux objec­tifs et figuré parmi les dix meilleurs joueurs mondiaux. Je dois être heureux, même si certains objec­tifs n’ont pas été atteints. »

Une contra­riété que le Japonais, âgé de 36 risque de garder avec lui à la fin de sa carrière, lui qui a annoncé que cette saison serait sa dernière sur le circuit.

Une sacré longé­vité pour le nippon qui aura performer durant 20 saison au plus haut niveau.