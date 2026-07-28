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Kei Nishikori signe un record pour sa tournée d’adieu

Par
Antoine Touchard
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Tennis : Monte Carlo Rolex Masters 2019 -

Kei Nishikori traverse ces dernières saisons de nombreuses bles­sures qui l’ont péna­lisé au cours de sa carrière.

De retour à la compé­ti­tion lors du tournoi ATP de Washington, dans le cadre de sa tournée d’adieu, le Nippon a remporté son premier tour en trois sets face au Chinois Juncheng Shang, sur le score de 6–7, 6–3, 6–4.

Une victoire qui permet à Nishikori d’atteindre un précieux record.

En effet, le Japonais a désor­mais remporté au moins un match sur le circuit ATP lors de toutes les saisons où il a joué, de 2007 à 2026.

Un record que Kei pourra conserver jusqu’à la fin de sa carrière, avec égale­ment à son palmarès une finale en Grand Chelem et une 4e place au clas­se­ment ATP.

Publié le mardi 28 juillet 2026 à 13:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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