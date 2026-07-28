Kei Nishikori traverse ces dernières saisons de nombreuses blessures qui l’ont pénalisé au cours de sa carrière.
De retour à la compétition lors du tournoi ATP de Washington, dans le cadre de sa tournée d’adieu, le Nippon a remporté son premier tour en trois sets face au Chinois Juncheng Shang, sur le score de 6–7, 6–3, 6–4.
Une victoire qui permet à Nishikori d’atteindre un précieux record.
En effet, le Japonais a désormais remporté au moins un match sur le circuit ATP lors de toutes les saisons où il a joué, de 2007 à 2026.
Un record que Kei pourra conserver jusqu’à la fin de sa carrière, avec également à son palmarès une finale en Grand Chelem et une 4e place au classement ATP.
Publié le mardi 28 juillet 2026 à 13:45