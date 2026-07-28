Kei Nishikori traverse ces dernières saisons de nombreuses bles­sures qui l’ont péna­lisé au cours de sa carrière.

De retour à la compé­ti­tion lors du tournoi ATP de Washington, dans le cadre de sa tournée d’adieu, le Nippon a remporté son premier tour en trois sets face au Chinois Juncheng Shang, sur le score de 6–7, 6–3, 6–4.

Une victoire qui permet à Nishikori d’atteindre un précieux record.

Nishikori now won at least *one* tour‐level match in ALL seasons he played since 2007 (didn’t play a single match in 2022).



2007 – 3

2008 – 16

2009 – 4

2010 – 3

2011 – 36

2012 – 37

2013 – 36

2014 – 54

2015 – 54

2016 – 58

2017 – 30

2018 – 43

2019 – 29

2020 – 2

2021 – 26

2023 – 2… — José Morgado (@josemorgado) July 27, 2026

En effet, le Japonais a désor­mais remporté au moins un match sur le circuit ATP lors de toutes les saisons où il a joué, de 2007 à 2026.

Un record que Kei pourra conserver jusqu’à la fin de sa carrière, avec égale­ment à son palmarès une finale en Grand Chelem et une 4e place au clas­se­ment ATP.